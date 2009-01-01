Платье 01531030567-47

Для вашего удобства мы предусмотрели разные способы оплаты заказа:
- Банковской картой на сайте
- Наличными или картой при получении заказа
Подробнее об условиях оплаты
Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас способ доставки товара:
- Курьерская доставка. Срок – от 1 дня, стоимость от 350 рублей.
- Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы. Срок – от 1 дня, стоимость от 300 рублей.
- Доступна услуга примерки для ограниченного списка городов
Бесплатная доставка при от 4000 рублей.
Подробнее об условиях доставки
В случае, если заказанная вещь не подойдет, есть несколько способов возврата товара:
- Возврат в магазины собственной розничной сети LOVE REPUBLIC. За исключением - Охотный ряд (МСК), Метрополис (МСК), Галерея (СПБ). Узнать, какие магазины включены в собственную розничную сеть LOVE REPUBLIC, можно по ссылке. В розничный магазин не могут быть возвращены товары, оплаченные электронными деньгами и аксессуары.
- Возврат Почтой России. Вернуть Почтой России можно заказ, оплаченный любым способом. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления товара на склад.
- Если вы в силу каких-либо причин получили товар ненадлежащего качества, мы возместим 100% ваших расходов на обратную пересылку товара.
* Обращаем ваше внимание, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. не подлежат возврату следующие товары надлежащего качества: парфюмерия и нижнее белье, включая купальники, бюсты, плавки и т.п.
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