Ашберн

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Платье 01531030567-47

3599 РУБ | 2518 РУБ
Ваша скидка 1 081 РУБ
Состав: 90% полиэстер ,10% эластан
Уход за изделием: Ручная стирка при максимальной температуре 40ºС ,Не отбеливать ,Машинная сушка запрещена ,Профессиональная сухая чистка. Мягкий режим. ,Глажение при 110ºС ,Стирать и утюжить вывернутым наизнанку
Страна-производитель: КИТАЙ
Цвет: темно-синий
Размер:
 
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Наличие в магазине
Состав: 90% полиэстер ,10% эластан
Уход за изделием: Ручная стирка при максимальной температуре 40ºС ,Не отбеливать ,Машинная сушка запрещена ,Профессиональная сухая чистка. Мягкий режим. ,Глажение при 110ºС ,Стирать и утюжить вывернутым наизнанку
Страна-производитель: КИТАЙ

Для вашего удобства мы предусмотрели разные способы оплаты заказа:

  1. Банковской картой на сайте
  2. Наличными или картой при получении заказа

Подробнее об условиях оплаты

Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас способ доставки товара:

  1. Курьерская доставка. Срок – от 1 дня, стоимость от 350 рублей.
  2. Доставка в пункты выдачи заказов и постаматы. Срок – от 1 дня, стоимость от 300 рублей.
  3. Доступна услуга примерки для ограниченного списка городов

Бесплатная доставка при от 4000 рублей.

Подробнее об условиях доставки

В случае, если заказанная вещь не подойдет, есть несколько способов возврата товара:

  1. Возврат в магазины собственной розничной сети LOVE REPUBLIC. За исключением - Охотный ряд (МСК), Метрополис (МСК), Галерея (СПБ). Узнать, какие магазины включены в собственную розничную сеть LOVE REPUBLIC, можно по ссылке. В розничный магазин не могут быть возвращены товары, оплаченные электронными деньгами и аксессуары.
  2. Возврат Почтой России. Вернуть Почтой России можно заказ, оплаченный любым способом. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления товара на склад.
  3. Если вы в силу каких-либо причин получили товар ненадлежащего качества, мы возместим 100% ваших расходов на обратную пересылку товара.

* Обращаем ваше внимание, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. не подлежат возврату следующие товары надлежащего качества: парфюмерия и нижнее белье, включая купальники, бюсты, плавки и т.п.

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Город: Ашберн Изменить

Цвет: темно-синий
Размер:

Выбранный товар отсутствует в магазинах города

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