Платье 01531030567-47

Для вашего удобства мы предусмотрели разные способы оплаты заказа:

Бесплатная доставка при от 4000 рублей.

Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас способ доставки товара:

В случае, если заказанная вещь не подойдет, есть несколько способов возврата товара:

Возврат в магазины собственной розничной сети LOVE REPUBLIC. За исключением - Охотный ряд (МСК), Метрополис (МСК), Галерея (СПБ) . Узнать, какие магазины включены в собственную розничную сеть LOVE REPUBLIC, можно по ссылке. В розничный магазин не могут быть возвращены товары, оплаченные электронными деньгами и аксессуары. Возврат Почтой России. Вернуть Почтой России можно заказ, оплаченный любым способом. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 календарных дней с даты поступления товара на склад. Если вы в силу каких-либо причин получили товар ненадлежащего качества, мы возместим 100% ваших расходов на обратную пересылку товара.

* Обращаем ваше внимание, что согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. не подлежат возврату следующие товары надлежащего качества: парфюмерия и нижнее белье, включая купальники, бюсты, плавки и т.п.

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